PF e PM/PR apreendem mais de 2 toneladas de drogas em Santa Helena/PR

Foz do Iguaçu/PR – Policiais federais e policiais militares de Diamante do Oeste/PR localizaram na manhã desta segunda-feira (30/1) um caminhão frigorífico transportando cerca de 2,4 toneladas de maconha na região rural do município de Santa Helena/PR.

Os policiais, após investigações na região, identificaram no domingo (29/1) um veículo com câmara fria que estaria carregado com entorpecentes e se deslocaria para a cidade de Guarulhos/SP na segunda-feira (30). Com essas informações, os policiais planejaram uma operação para interceptar o caminhão e realizar a prisão do motorista.

Na manhã de segunda-feira, o caminhão, que possuía uma logomarca de uma empresa da região com objetivo de despistar a fiscalização, iniciou seu deslocamento nas estradas vicinais da linha Santa Cruz em direção à BR-277. Em determinado trecho, os policiais interceptaram o referido automóvel e conseguiram prender o condutor e apreender toda a carga de maconha.

Os agentes encaminharam o indivíduo, junto com o veículo e a droga, para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a lavratura do flagrante.

