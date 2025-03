PF e PM/PR apreendem embarcação utilizada para contrabando no Paraná

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal e a Polícia Militar do Paraná apreenderam, na última quinta-feira (20/3), uma embarcação utilizada para a prática de contrabando nas margens do Lago de Itaipu/PR, na região de São Miguel do Iguaçu/PR.

A ação ocorreu quando os policiais encontraram o barco camuflado entre galhos e vegetação local. A embarcação foi levada para a Capitania dos Portos em Foz do Iguaçu/PR para a realização dos procedimentos cabíveis.

Comunicação Social da Polícia Federal no Paraná

Fonte: Polícia Federal