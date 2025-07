PF e PM fecham depósito de drogas em Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar, localizou um depósito de entorpecentes em uma chácara próxima ao Lago de Itaipu, em Foz do Iguaçu/PR.

Policiais encontraram o local com o apoio de denúncia anônima. No interior da chácara, os policiais identificaram 379 quilos de maconha, armazenados em diversos fardos, além de balanças utilizadas para o fracionamento e pesagem do entorpecente.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde serão realizados os procedimentos legais. As investigações continuam para identificar os responsáveis pela droga e pela estrutura utilizada como depósito.

