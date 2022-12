PF e PM/CE combatem exploração de crianças e adolescentes

Fortaleza/CE – A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE), deflagrou a Operação Psique Sombria na manhã deste sábado (24/12), com o objetivo de proteger crianças e adolescentes, interrompendo crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes por meio da Internet. Suspeito foi preso pela Polícia Militar, em decorrência de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Federal após representação da PF.

Policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal, em domicílio em Fortaleza.

A investigação da PF apontou indícios de compartilhamento de arquivos ilícitos pelo suspeito desde o ano de 2016, na darkweb, em fóruns com temática de abuso sexual, bem como estupro de vulneráveis, o que motivou a prisão preventiva do suspeito, um psicólogo de 30 anos de idade.

O investigado responderá pelo cometimento, em tese, dos crimes de armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente e estupro de vulneráveis, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados. As investigações continuam com análise do material apreendido. O nome da operação remete a técnicas utilizadas pelo suspeito para convencer vítimas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

Contato: (85) 33924867/9.9972-0194