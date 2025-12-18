PF e PM apreendem van carregada com pneus contrabandeados em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal e a Polícia Militar apreenderam, na noite desta quarta-feira (17/12), por volta das 22h, uma van carregada com pneus de caminhão provenientes do Paraguai, durante ação de patrulhamento na Avenida Beira Rio, em Foz do Iguaçu. As equipes atuavam na região que margeia o Rio Paraná quando identificaram a travessia de uma embarcação vinda da margem paraguaia.

A embarcação atracou na margem brasileira e realizou o descarregamento de pneus de caminhão, que foram transbordados para uma van com placas do Paraguai que aguardava próxima ao local. Diante da movimentação característica de crime transfronteiriço, as equipes se deslocaram para realizar a abordagem.

Ao perceber a aproximação policial, o condutor da van abandonou o veículo e fugiu, não sendo localizado. No interior do automóvel foram encontrados seis pneus de caminhão de procedência estrangeira. A van e a carga apreendida foram encaminhadas à Receita Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos cabíveis.

