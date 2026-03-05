PF e PM apreendem pneus e cigarros contrabandeados em Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR. Uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Militar resultou na apreensão de, aproximadamente, 110 pneus e de 5 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, na quarta-feira (4/3), em Foz do Iguaçu.

Equipes policiais que monitoravam a travessia de embarcações no Rio Paraná identificaram movimentação suspeita de transbordo de mercadorias. Barcos provenientes do Paraguai foram avistados atravessando o rio e descarregando a carga na margem brasileira, onde os volumes eram transferidos para veículos.

A partir do acompanhamento da movimentação, os policiais localizaram tanto o imóvel utilizado como depósito clandestino quanto as mercadorias contrabandeadas.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu para a realização dos procedimentos cabíveis.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

[email protected]

@pffoz

Canal para Denúncia

[email protected]

Fonte: Polícia Federal