PF e PM apreendem mais de 1,7 tonelada de maconha no rio Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal e a Polícia Militar apreenderam, na noite desta sexta-feira (20/06), mais de 1,7 tonelada de maconha durante uma ação no rio Iguaçu, na fronteira com a Argentina.

Durante patrulhamento em trilhas às margens do rio, os policiais identificaram uma embarcação que havia saído do Paraguai transportando diversos fardos. No momento da abordagem, os ocupantes da embarcação efetuaram disparos contra a equipe policial e fugiram em seguida.

Com apoio de outras equipes, inclusive da Polícia Civil, os policiais localizaram os fardos de maconha abandonados nas margens do rio. Em continuidade às buscas, foi encontrada uma casa de madeira desabitada, onde havia mais fardos da droga armazenados.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 1.774 quilos de maconha, que foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para os procedimentos legais cabíveis.

