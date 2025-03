PF E PM apreendem fardos de maconha abandonados às margens do lago de Itaipu

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares realizaram nova apreensão de maconha, encontrada nas margens do lago de Itaipu, durante patrulhamento no início da noite desta terça-feira (11/3), no município de Santa Helena, região oeste do estado paranaense.

Durante a navegação, os policiais conseguiram identificar uma embarcação atravessando para o lado brasileiro e entrando em um dos braços do lago. Ao se deslocar para o possível local onde houve o transbordo dos volumes trazidos do Paraguai, os policiais encontraram onze fardos de maconha, totalizando 236 quilos de entorpecentes.

A droga foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, para a formalização da apreensão.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR – CS/PF/Foz

[email protected]

@pffoz

Canal para Denúncia

[email protected]

Fonte: Polícia Federal