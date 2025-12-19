PF e PM apreendem embarcações usadas no garimpo ilegal em Manaus

Manaus/AM. A Polícia Federal, em ação conjunta com a 2ª Companhia de Operações Fluviais do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas, realizou, na última quinta-feira (18/12), uma operação nas proximidades da Ponte do Rio Negro, com o objetivo de reprimir atividades ligadas ao garimpo ilegal na região.

A ação foi desencadeada após o recebimento de denúncias indicando o funcionamento de estaleiros clandestinos que estariam sendo utilizados para a construção e reforma de dragas destinadas à atividade garimpeira. Após levantamentos realizados pelos policiais federais, foi confirmada a existência das estruturas irregulares.

Durante a fiscalização, os responsáveis pelos locais não apresentaram as autorizações exigidas para funcionamento, conforme determina a Norma da Autoridade Marítima (Normam-03), da Marinha do Brasil. Nos estaleiros, foram encontradas estruturas típicas de dragas de garimpo, algumas contendo inscrições do município de Porto Velho/RO.

Além disso, os policiais apreenderam diversos equipamentos característicos da atividade de garimpo ilegal, como tapetes e separadores de ouro, maçaricos, bacias de garimpagem, entre outros materiais.

No total, foram apreendidas seis embarcações que já estavam sendo utilizadas ou seriam destinadas ao garimpo ilegal, incluindo duas dragas completas, um rebocador novo sem motor e duas balsas/dragas que continham ferramentas de garimpo.

O estaleiro clandestino foi identificado, e a Polícia Federal prosseguirá com a investigação para identificar os responsáveis pelas embarcações e estruturas apreendidas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas

[email protected] | (92) 3655-1563

Fonte: Polícia Federal