PF e PM apreendem embarcação com mais de uma tonelada de maconha no Lago de Itaipu

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal e a Polícia Militar apreenderam, na tarde deste sábado (5/7), uma embarcação carregada com aproximadamente 1.178 quilos de maconha no Lago de Itaipu, no município de Santa Helena/PR.

Durante patrulhamento ostensivo no distrito de Sub-Sede, os policiais identificaram o barco realizando a travessia. Com a aproximação das equipes, os ocupantes fugiram pela mata, deixando para trás a embarcação e a carga de entorpecentes.

O material apreendido foi encaminhado, juntamente com a embarcação, à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos legais.

