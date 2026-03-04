PF e PM apreendem embarcação com 60 mil maços de cigarros no Lago de Itaipu

Foz do Iguaçu/PR. Ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Militar resultou na apreensão, na noite de terça-feira (3/3), de uma embarcação carregada com, aproximadamente, 60 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Equipes que realizavam patrulhamento na faixa de fronteira, no Lago de Itaipu, identificaram uma embarcação proveniente do Paraguai aproximando-se da margem brasileira. O barco suspeito acessou um braço do lago, na área rural de Missal/PR, onde iniciou o descarregamento de caixas de cigarros na margem.

Com a aproximação da embarcação policial, o condutor interrompeu o descarregamento e tentou fugir em direção ao Paraguai, ainda com a maior parte da carga a bordo. Ao perceber que não conseguiria se evadir, projetou o barco contra a margem e fugiu para a mata, abandonando a embarcação.

No local foram apreendidas a embarcação metálica e cerca de 120 caixas de cigarros, totalizando, aproximadamente, 60 mil maços. Todo o material apreendido foi encaminhado à Receita Federal para os procedimentos cabíveis.

