PF e PM apreendem cerca de 400 caixas de vinho de origem argentina em Dionísio Cerqueira

Dionísio Cerqueira/SC. A Polícia Federal e a Polícia Militar de Santa Catarina prenderam em flagrante, na madrugada deste domingo (13/7), um homem por envolvimento na entrada ilegal no país de aproximadamente 400 caixas de vinho e outras bebidas alcoólicas. A ação, ocorreu no município de Dionísio Cerqueira, na região de fronteira com a Argentina.

A prisão foi resultado de uma investigação que identificou e acompanhou a movimentação de um grupo criminoso especializado na introdução clandestina de mercadorias estrangeiras no Brasil, pela fronteira com a Argentina. Durante a abordagem, o suspeito foi detido enquanto conduzia uma carreta carregada com vinhos de origem argentina. Outros envolvidos conseguiram fugir e seguem sendo procurados.

A carreta, juntamente com outro veículo utilizado na ação criminosa, foi apreendida e encaminhada à Receita Federal. A carga, composta por cerca de 400 caixas de vinho sem documentação fiscal, foi retida por ter sido introduzida ilegalmente no território nacional.

O preso foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Dionísio Cerqueira, onde foi autuado em flagrante pelo crime de descaminho. Após os procedimentos legais, ele foi liberado mediante pagamento de fiança e responderá ao processo em liberdade.

Fonte: Polícia Federal