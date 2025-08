PF e PM apreendem carga de eletrônicos

Foz do Iguaçu/PR. Ação conjunta entre a PF e a PM resultou na apreensão, na noite de sexta-feira (1/8) de centenas de eletrônicos nas margens do Rio Paraná, em Foz do Iguaçu, após volumes serem descarregados no lado brasileiro por embarcação proveniente do Paraguai.

Equipes policiais realizavam patrulhamento em áreas próximas aos acesso ao rio Paraná, quando avistaram embarcação proveniente do Paraguai se aproximando do lado brasileiro.

Com a aproximação dos policiais, suspeitos que estavam no local recebendo volumes da embarcação se evadiram na mata, abandonando volumes contendo centenas de eletrônicos embalados. A embarcação retornou para o Paraguai em fuga. Todo o material apreendido foi apresentado na Receita Federal em Foz do Iguaçu.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu

[email protected]

@pffoz

Canal para Denúncia

[email protected]

Fonte: Polícia Federal