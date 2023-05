PF e PCAM cumprem 122 mandados de prisão em Manaus

Manaus/AM. Nesta quarta-feira (24/5), a Polícia Federal e a Polícia Civil do Amazonas, com apoio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, deflagraram a Operação Urano, que teve como escopo o cumprimento de 122 mandados de prisão que constavam pendentes no Banco Nacional de Mandado de Prisão.

Foi realizado trabalho de inteligência pelas forças de segurança que culminou na identificação de mandados de prisão em aberto contra indivíduos que já estavam custodiados nas Unidades Prisionais da Capital, por outras medidas judiciais.

A operação foi possível com o cruzamento de dados dos sistemas e no trabalho integrado das forças de segurança do estado, com o objetivo de evitar que os alvos sejam liberados com mandados judiciais ainda pendentes de cumprimento.

Foram identificados 45 alvos que possuíam mandados de prisão de outros estados da federação, mas que ainda não estavam cumprindo essas ordens judiciais.

Participaram da Operação Urano mais de 50 policiais federais e civis, além de servidores da SEAP.

