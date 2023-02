PF e PC-RJ prendem foragido internacional apontado como um dos mandantes do homicídio do Promotor de Justiça Paraguaio Marcelo Pecci

Brasília/DF – A Polícia Federal, em atuação conjunta no Centro de Cooperação Policial Internacional no Rio de Janeiro (CCPI-RJ) e com fundamental apoio da Polícia Civil carioca, prendeu nesta quinta-feira (9/2), no Recreio dos Bandeirantes, um nacional paraguaio que as autoridades deste País e da Colômbia informam estar conectado com o homicídio do Promotor de Justiça paraguaio Marcelo Pecci, morto durante sua lua-de-mel em Cartagena de Índias, Colômbia, em maio de 2022.

O preso era considerado foragido internacional e procurado pela Justiça Paraguaia e pela Interpol pelo cometimento de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes, sendo considerado um alvo prioritário nos trabalhos de cooperação internacional realizados no CCPI-RJ com o auxílio direto de diferentes forças policiais brasileiras, sul-americanas e da Interpol.

Após sua abordagem pela Polícia Civil e confirmação de identidade pela PF e autoridades estrangeiras, a representação da Interpol da PF formulou pedido de prisão preventiva para extradição do alvo, a qual foi deferida em caráter de urgência pelo STF, após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República.

Ele permanece preso na Superintendência da PF no RJ até ser trasladado para o Sistema Penitenciário, aguardando o julgamento do processo de extradição.