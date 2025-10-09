PF e PC/PI prendem foragido por crimes sexuais em Minas Gerais

Teresina/PI. Nesta quinta-feira (9/10), a Polícia Federal, em ação conjunta com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil do Piauí, localizou e prendeu um indivíduo acusado da prática de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, na cidade de Vespasiano/MG. A ação ocorreu no âmbito da Operação Proteção Integral III, deflagrada na última quarta-feira (8/10).

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do investigado, foram encontrados diversos elementos que indicam a materialidade de crimes sexuais praticados contra vítimas crianças e adolescentes. Diante das evidências, a autoridade policial representou pela prisão do indivíduo, que, naquele momento, encontrava-se foragido.

A partir da articulação entre as equipes de investigação, o homem foi localizado e preso em Minas Gerais. As investigações seguem em curso na PC/PI.

Comunicação Social da Polícia Federal no Piauí

(86) 3089-9960

[email protected]

@pf.piaui

Fonte: Polícia Federal