PF e PC/AM prendem foragido por feminicídio no Amazonas

Boca do Acre/AM. Em ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do Amazonas prenderam, nesta quarta-feira (6/8), um ex-policial foragido da Justiça há mais de três anos, acusado de praticar feminicídio. O investigado foi localizado em uma zona rural do município de Boca do Acre/AM, onde se escondia.

Havia contra o homem dois mandados de prisão preventiva: um pelo crime de homicídio e outro pela participação em organização criminosa armada. Além disso, ele respondia criminalmente por feminicídio, após ter espancado brutalmente sua companheira no ano de 2023, causando lesões que a deixaram em coma por mais de dois anos. A vítima faleceu em julho de 2025, em decorrência direta das agressões.

Durante a abordagem, o foragido foi também flagrado na posse de armas de fogo ilegais, motivo pelo qual foi autuado em flagrante delito pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Boca do Acre/AM, em que foi submetido aos procedimentos legais e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

