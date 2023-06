PF e Ibama realizam operação conjunta para fiscalizar extração ilegal de madeira em Terra Indígena no Pará

Belém/PA – A Polícia Federal, em parceria com o Ibama, deflagrou a Operação Riele, com duração de cinco dias, com o objetivo de fiscalizar e combater a extração ilegal de madeira na Terra Indígena Sarauá, localizada no município de Ipixuna, Pará. Além disso, a ação visa combater o recebimento ilegal de madeira por empresas instaladas no distrito de Canãa, a 25 km da Terra Indígena.

Desde o dia 12 de junho de 2023, a Polícia Federal tem apoiado o Ibama na emissão de seis autos de infração contra quatro empresas madeireiras fiscalizadas, totalizando um valor de R$ 1.770.991. Essas empresas foram flagradas com depósitos ilegais de madeira em seus pátios, resultando na apreensão de 1.941 metros cúbicos de toras e madeira serrada, quantidade suficiente para carregar 44 caminhões.

O Ibama também aplicou multas devido à declaração de informações falsas pelas empresas no Sistema Oficial de Controle do Pará (Sisflora).

Além do desmatamento identificado em Sarauá, foram encontrados outros focos de desmatamento ilegal fora da Terra Indígena.

A operação de fiscalização foi realizada em cumprimento a uma decisão da Justiça Federal de Paragominas/PA, que determinou, em caráter de urgência, ações fiscalizatórias e medidas efetivas para autuar e combater os responsáveis por infrações ambientais cometidas na Terra Indígena Sarauá.

Análises e investigações da Polícia Federal e do Ibama indicaram que as serrarias localizadas no distrito de Canãa estariam recebendo madeira ilegal extraída da Terra Indígena. Imagens de satélite confirmaram a existência de áreas de extração seletiva de madeira nos últimos dois anos, que serviam como fonte de abastecimento para essas empresas.

Após a fase de fiscalização ostensiva, a Polícia Federal dará continuidade aos trabalhos de polícia judiciária para responsabilizar criminalmente os infratores identificados.

Assessoria de Comunicação da Polícia Federal em Belém

Fonte: Polícia Federal