PF e IBAMA realizam ação de fiscalização contra garimpo ilegal em Tartarugalzinho/AP

Macapá/AP. Na manhã desta quarta-feira (25/6), a Polícia Federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama realizaram uma ação conjunta de fiscalização na região conhecida como Garimpo do Falsino, localizada no município de Tartarugalzinho, interior do Amapá.

Durante a operação, foram encontrados fortes indícios de atividade ilegal de garimpo na área. As equipes localizaram escavadeiras hidráulicas, mercúrio e diversos outros equipamentos comumente utilizados na extração clandestina de ouro, caracterizando possível prática de mineração ilegal.

Os materiais apreendidos serão devidamente encaminhados para destruição ou análise técnica, conforme a legislação vigente. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar os envolvidos nas atividades ilícitas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

Contato: (96) 3213-7503

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal