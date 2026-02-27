PF e Ibama prendem estrangeiros por retirada ilegal de cactos no Aeroporto de Guarulhos/SP

São Paulo/SP – Uma ação conjunta da Polícia Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) resultou na prisão em flagrante de quatro turistas de nacionalidade tcheca, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na quinta-feira (26/2).

Durante a fiscalização, foram encontrados mais de uma centena de cactos e cerca de duas mil sementes retiradas ilegalmente do Rio Grande do Sul. O material estava oculto em malas, dentro de latas de bebidas, nos sapatos de um dos turistas e distribuído em diversos sacos de papel.

A operação contou também com apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e de órgãos internacionais, como o Grupo de Resposta e Inteligência Aduaneira (GRIA), fortalecendo a cooperação entre países signatários da Cites no combate ao tráfico internacional de espécies nativas.

Os estrangeiros foram autuados pelo crime de contrabando, agravado pela utilização de transporte aéreo, e pela violação da Lei de Crimes Ambientais, que proíbe a retirada e o transporte de espécies da flora nativa sem autorização.

O material apreendido será submetido à análise técnica, e os presos permanecerão à disposição da Justiça.

