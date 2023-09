PF e Ibama encontram aeródromo clandestino em Roraima

Boa Vista/RR. Nesta terça-feira, 26/9, a Polícia Federal e o IBAMA encontraram um aeródromo clandestino em Mucajaí/RR durante uma ação de fiscalização de pontos de apoio logístico ao garimpo ilegal.

O levantamento dos pontos de fiscalização foi realizado a partir do monitoramento de voos ilegais que seriam responsáveis pela logística aérea entre garimpos localizados na Terra Indígena Yanomami e pontos de apoio no interior de Roraima.

Em um dos locais, a PF e o IBAMA encontraram um aeródromo clandestino no qual havia, escondido sob a vegetação, um helicóptero com indícios de emprego no apoio ao garimpo ilegal. A aeronave estaria com a matrícula adulterada e seu interior teria sido modificado, alteração comumente realizada para transportar materiais até o garimpo.

Além da aeronave, foram encontrados no local peças, ferramentas para manutenção de helicópteros, partes desmontadas de aeronaves e aproximadamente dois mil litros de combustível de aviação armazenados ilegalmente em esconderijos na mata.

Diante dos elementos constatados, foram realizadas as medidas de apreensão e destruição dos materiais e da aeronave.

Comunicação Social da Polícia Federal em Roraima

WhatsApp: (95) 3621-1548

Fonte: Polícia Federal