Polícia Federal
PF e IBAMA deflagram operação em combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena Sete de Setembro
Ji-Paraná/RO. A Polícia Federal, em operação conjunta com o IBAMA, deflagrou entre os dias 23 e 25/2, operação em combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena 7 de Setembro, que abrange tanto o munícipio de Cacoal/RO, quanto o de Rondolândia/MT.
Foram localizados e inutilizados diversos acampamentos, além de uma escavadeira hidráulica, uma motocicleta e alguns motores utilizados na atividade de extração ilegal de minérios, estimando um prejuízo que supera R$ 500 mil.
Atuações nesse sentido já estão inseridas no planejamento da Polícia Federal, a fim de preservar o bioma Amazônico, bem como, todos os direitos dos povos indígenas.
Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia
Fone: (69) 3216-6273
(69) 99972-8890
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
PF, PMMG e PMES, em ação conjunta, prendem 17 foragidos da Justiça
Governador Valadares/MG. A Polícia Federal, em conjunto com Polícias Militares de Minas Gerais e do Espírito Santo, deflagrou nesta quarta-feira,...
PF e IBAMA deflagram operação em combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena Sete de Setembro
Ji-Paraná/RO. A Polícia Federal, em operação conjunta com o IBAMA, deflagrou entre os dias 23 e 25/2, operação em combate...
Carol Peixinho dança com o filho e encanta seguidores nas redes sociais: ‘Lindeza’
A influenciadora Carol Peixinho, de 40 anos, derreteu os seguidores nesta quarta-feira (25) ao publicar um vídeo dançando com o...
Mulher é presa por decepar dedos dos pés da mãe por motivos religiosos
A vítima contou inicialmente a policiais militares que as amputações teriam sido provocadas por uma queda para enganar as autoridades...
Homem arma emboscada e mata jovem por quem nutria “amor platônico”
Suspeito roubou bolsa da vítima e a convenceu a ir até a casa dele para recuperar o objeto. No local,...
Celular de mãe suspeita de envenenar filha de 3 anos com chumbinho é periciado
Chumbinho aparece no centro das investigações após a polícia ter acesso a áudios em que a mãe já falava sobre...
Força Tática do 6º Batalhão detém suspeito armado em Central Carapina
Na tarde dessa terça-feira (24), uma ação rápida da Força Tática e do Serviço de inteligência do 6º Batalhão resultou...
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial
Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025
Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista
O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...
Regional
Corregedoria do TJES sugere saída de juiz de São Gabriel da Palha
A Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) sugeriu a remoção ou permuta de um...
Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra
Os casos foram registrados em 2024, quando as vítimas tinham 11 e 5 anos; segundo a polícia, ele se aproveitava...
Fábrica terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano
O Espírito Santo entrou de vez no mapa da indústria automotiva global. A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou...
Estadual
Vitória sedia reunião de gestores públicos de TI a partir desta quinta (26)
Cibersegurança, investimentos em Data Center, inteligência artificial e transformação digital no setor público serão temas da 176ª ROCA – Reunião...
Prodest participa de evento sobre tecnologia em Marataízes
O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) está participando do Cidade Expo Inovadora...
Espírito Santo deve ter chuva persistente com nova atuação da ZCAS
O Espírito Santo entrou na rota de mais um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que deve...
Nacional
Chega a 46 o número de mortos nas chuvas na Zona da Mata Mineira
Subiu para 46 o número de mortes provocadas pelos temporais e deslizamentos que atingem a Zona da Mata de Minas...
Vídeo mostra resgate emocionante de bebê após enchente em MG
Um momento de forte emoção marcou os desdobramentos das chuvas que castigaram a Zona da Mata mineira nesta semana. Um...
VÍDEO | Momento romântico termina em tragédia após mulher ser arrastada por onda
O que deveria ser uma lembrança inesquecível de um casal à beira-mar transformou-se em um cenário de horror e luto...
Policial
Acusado de ameaçar grávida durante roubo é preso após 3 anos foragido no ES
Um homem de 33 anos, foragido da Justiça de Conceição do Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi preso na...
PRF recupera caminhão clonado em Cariacica
A Polícia Rodoviária Federal recuperou um caminhão clonado no início da tarde desta quarta-feira (25), no km 295 da BR-101,...
Deic de Guarapari cumpre mandado contra suspeito de tentativa de latrocínio no Centro de Guarapari
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, cumpriu mandado...
ENTRETENIMENTO
Bella Longuinho se declara ao namorado em aniversário: ‘Aniversário do meu primeiro’
A influenciadora Bella Longuinho usou as redes sociais nesta quarta-feira (25), para homenagear o namorado, Wil Leite, que celebrou mais...
Lauana Prado celebra aniversário do enteado com linda declaração: ‘Amor’
A cantora sertaneja Lauana Prado emocionou os seguidores nesta quarta-feira (25), ao celebrar mais um ano de vida do enteado,...
Giovanna Buscacio se declara no aniversário do filho de Ronaldinho Gaúcho: ‘Fortaleceu’
A influenciadora Giovanna Buscacio, de 25 anos, celebrou nesta quarta-feira (25), o aniversário de 21 anos do namorado, João Mendes....
POLÍTICA
Atividade pedagógica sobre religiões de matriz africana é tema de projeto
O deputado Lucas Polese (PL) quer assegurar que pais ou responsáveis possam vedar a participação de filhos ou dependentes em...
Zé Preto quer isenção de IPVA e de taxa de registro para motos de até 150cc
O deputado Zé Preto (sem partido) apresentou Projeto de Lei (PL) 822/2025, que concede isenção tributária e condições especiais para...
Descongelamento de benefícios de servidores é abordado por deputado
O deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) participou de forma virtual da sessão ordinária desta quarta-feira (25) para tratar da aplicação,...
Esportes
Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense
O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG
Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante
Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus4 dias ago
Três homens são mortos a tiros durante churrasco em bairro de São Mateus
-
São Mateus5 dias ago
Bebê engasgado é salvo por policiais no Balneário de Guriri
-
São Mateus4 dias ago
Polícia encontra drogas após denúncia de violência doméstica em São Mateus
-
Internacional6 dias ago
Menina diz ter “amiga” em cemitério e surpreende a mãe ao apresentá-la
-
Nacional4 dias ago
Perícia não vê indício de abuso de homem morto pela filha presa nua
-
Variedades6 dias ago
Detida por biquíni, modelo do OnlyFans relata horas presa e extorsão
-
Regional5 dias ago
Motorista de ônibus escolar morre após infarto e acidente no Norte do ES
-
Regional6 dias ago
Corpo de jovem é encontrado em represa de Nova Venécia