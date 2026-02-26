PF e IBAMA deflagram operação em combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena Sete de Setembro

Ji-Paraná/RO. A Polícia Federal, em operação conjunta com o IBAMA, deflagrou entre os dias 23 e 25/2, operação em combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena 7 de Setembro, que abrange tanto o munícipio de Cacoal/RO, quanto o de Rondolândia/MT.

Foram localizados e inutilizados diversos acampamentos, além de uma escavadeira hidráulica, uma motocicleta e alguns motores utilizados na atividade de extração ilegal de minérios, estimando um prejuízo que supera R$ 500 mil.

Atuações nesse sentido já estão inseridas no planejamento da Polícia Federal, a fim de preservar o bioma Amazônico, bem como, todos os direitos dos povos indígenas.

