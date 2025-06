PF e IBAMA deflagram operação em combate a extração ilegal de areia no Espírito Santo

Cachoeiro de Itapemirim/ES. Nesta quarta-feira (25/6), a Polícia Federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) deflagraram uma operação em combate aos crimes ambientais de extração ilegal de areia, em Ibitirama/ES.

As investigações tiveram início após policiais federais verificarem a existência de uma draga no Rio Santa Clara, sem a licença ambiental do órgão federal. Na ocasião, foram apreendidos os materiais utilizados para extração e a areia já extraída. Além disso, foi aplicada multa e interdição das atividades no local.

Diante dos fatos, as investigações continuarão sendo aprofundadas para apuração de eventuais outros envolvidos no crime e tomar as providências cabíveis.

Comunicação Social da Polícia Federal no Espírito Santo

Fonte: Polícia Federal