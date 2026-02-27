PF e IBAMA deflagram Operação contra garimpo ilegal no Rio Madeira/RO

Porto Velho/RO. A Polícia Federal, em ação conjunta com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), deflagrou, nesta sexta-feira (27/2), a Operação Leviatã II, com o objetivo de reprimir a extração ilegal de ouro e outros crimes ambientais em trecho do Rio Madeira, em Porto Velho/RO.

Durante as investigações, foram identificados 47 motores, dragas e balsas empregados na atividade ilícita, evidenciando estrutura organizada e capacidade de exploração em larga escala. Em razão da impossibilidade de remoção dos equipamentos, as 47 embarcações e motores utilizados no garimpo ilegal foram inutilizados no local, conforme previsão legal.

Os materiais e embarcações inutilizados serão devidamente contabilizados e destinados de acordo com os procedimentos administrativos cabíveis.

As investigações prosseguem com foco na identificação dos financiadores, operadores logísticos e demais integrantes da cadeia criminosa, incluindo responsáveis pelo suporte material e pela receptação do ouro extraído ilegalmente.

