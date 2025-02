PF e IBAMA concluem fiscalização no Rio São Francisco

Aracaju/SE. Nesta sexta-feira (28/2), a Polícia Federal e o Ibama encerraram a Operação Carrancas, realizada entre os dias 24 e 28 de fevereiro, com o objetivo de fiscalizar as margens do Rio São Francisco e combater crimes ambientais, especialmente a pesca ilegal durante o período de defeso.

Durante a operação, foram apreendidos e destruídos cerca de 1.000 covos irregulares, equipamentos utilizados para capturar pitu, mas que também retêm outras espécies, como traíra, tilápia, tucunaré e siri. Além disso, aproximadamente 5.000 pitus foram resgatados e devolvidos ao rio.

Os apetrechos apreendidos estavam em desacordo com as normas ambientais. O uso desses equipamentos inadequados compromete a biodiversidade, altera a cadeia alimentar do rio e reduz os estoques naturais, ameaçando a sustentabilidade da pesca na região.

A Operação Carrancas reforça a importância da fiscalização contínua para coibir práticas predatórias e incentivar métodos de pesca mais responsáveis e a Polícia Federal intensificará as ações ao longo do Rio São Francisco.

Denúncias de crimes ambientais podem ser feitas anonimamente através da canal Comunica PF, disponibilizado no site da Polícia Federal.

Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe

e-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal