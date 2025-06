PF e IBAMA combatem o tráfico e comércio ilegal de aves silvestres no Ceará

Fortaleza/CE. A Polícia Federal, com o apoio do IBAMA, deflagrou na manhã desta terça-feira (24/6) a Operação Aracê III para reprimir o tráfico e o comércio ilegal de aves silvestres no estado do Ceará.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal do Ceará, nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Pindoretama. A investigação identificou uma rede atuante no comércio ilícito de animais e a operação de hoje visa colher novas provas e interromper as atividades criminosas.

A repressão a essa prática é fundamental para a preservação da biodiversidade, evitando o impacto devastador que o tráfico de espécies causa aos ecossistemas. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, maus-tratos, tráfico de animais silvestres, receptação, além de lavagem de dinheiro.

