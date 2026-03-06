PF e GAECO deflagram operação em combate a fraudes bancárias na Bahia

Feira de Santana/BA. A Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público da Bahia (GAECO) deflagram, nesta sexta-feira (6/3), a Operação Amêndoa Negra, com o objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação relativa a fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.

A investigação contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (CEFRA) da Caixa e detectou a abertura irregular de 17 contas bancárias em agências das cidades de Conceição do Coité/BA, Prado/BA, Valença/BA e São Paulo/SP, com o intuito de contratar empréstimos fraudulentos.

Na data de hoje, estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão, sendo nove na cidade de Itabuna/BA e um em Entre Rios/BA, além de dois mandados de prisão preventiva também em Itabuna, todos expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador/BA.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.

Fonte: Polícia Federal