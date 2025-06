PF e forças estaduais prendem motorista transportando fardos de maconha em Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares interceptaram um carregamento de drogas na região central de Foz do Iguaçu, na madrugada desta terça-feira (17/6), após a abordagem a um veículo, efetuando a prisão em flagrante do condutor pelo crime de tráfico de drogas.

Os policiais monitoravam as embarcações que atravessavam o rio Paraná e utilizavam um determinado porto clandestino. Ao se aproximarem do local, a equipe percebeu a movimentação de um veículo, com placas brasileiras, saindo de um dos acessos às margens do rio e indo em direção à região central da cidade. Em um determinado momento, os policiais conseguiram realizar a abordagem e constataram o transporte de 416 kg de maconha, dividido em fardos.

O condutor foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a lavratura de sua prisão.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

Fonte: Polícia Federal