PF e forças estaduais prendem homem por tráfico de drogas no AC

Cruzeiro do Sul/AC. A Polícia federal, em ação conjunta com a Polícia Civil e Polícia Militar do Acre prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (5/10), um homem na BR-364, com aproximadamente 72kg de drogas.

Na ação, as forças de segurança se dirigiam ao local onde seria realizada uma barreira policial, quando foi identificado e abordado um veículo suspeito, com nítido sobrepeso, resultando na prisão em flagrante e na apreensão da droga.

As ações conjuntas visam a integração das forças de segurança pública federal e estadual, de modo a intensificar, em caráter especial e dedicado, o enfrentamento e a desarticulação das organizações e associações criminosas, em ações de combate às ameaças à ordem e à segurança pública.

