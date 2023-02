PF e forças estaduais atuam em combate ao tráfico de drogas e ao contrabando

Foz do Iguaçu/PR. Durante os dias de carnaval, a Polícia Federal intensificou as ações de repressão ao tráfico internacional de drogas e ao contrabando, em conjunto com equipes do COE, BPFRON e o COPE, na região do entorno do lago de Itaipu e nas margens do rio Paraná.

Em uma das ações, uma van, que transportava pneus contrabandeados do Paraguai, foi apreendida com dois envolvidos. O veículo, bem como os pneus e os dois homens, de nacionalidade paraguaia, foram encaminhados para a Receita Federal.

Ainda durante o feriado, os policiais localizaram próximos ao lago de Itaipu, na região de Santa Helena Velha, distrito de Santa Helena/PR, 41 fardos contendo cerca de 910 quilos de maconha. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a formalização da apreensão e demais providências legais.

As apreensões demonstram o intenso trabalho das forças de segurança na região de fronteira com o Paraguai, mesmo nas épocas festivas. A integração entre as forças aumenta a eficácia e promove uma maior sensação de segurança na população.

