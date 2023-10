PF e forças estaduais apreendem meia tonelada de drogas no Rio Paraná.

Foz do Iguaçu/PR – Policiais federais, em ação conjunta com a PM e PC/PR, apreenderam, na noite desta terça-feira (17/10), uma embarcação transportando diversos volumes de maconha, trazidos do Paraguai, pelo rio Paraná, em Foz do Iguaçu/PR.

Os policiais federais e equipes do Cope, Bope e BPFron realizavam patrulhamento no rio Paraná quando identificaram uma embarcação de madeira que fazia a travessia irregular para o Brasil. Ao se aproximarem para fazer a abordagem, o condutor e outro indivíduo fugiram, abandonando o barco na margem e entrando na mata ciliar. Apesar das buscas, eles não foram encontrados. Dentro do barco, os policiais localizaram aproximadamente 495 quilos de maconha, distribuídos em vários fardos envoltos por sacolas plásticas pretas.

A embarcação com o entorpecente foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a lavratura da apreensão e demais procedimentos pertinentes.

