PF e Forças Estaduais apreendem mais de três toneladas de drogas

Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal, em ação conjunta com as polícias civil e militar, realizaram, na noite de terça-feira (10/10), uma apreensão de 3,346 toneladas de drogas no município de Santa Helena/PR.

Equipe de policiais identificou uma movimentação constante de entrada e saída de veículos em uma propriedade na zona rural. Com isso, realizaram uma vigilância no local, monitorando a movimentação dos veículos na área.

No início da noite, os policiais decidiram realizar a abordagem e foram vistoriar o local. Na garagem da propriedade foram encontrados diversos volumes de maconha, totalizando uma carga de 3.346 kg de droga.

Um indivíduo que realizava a guarda do local foi preso em flagrante e um veículo utilizado pelos traficantes foi apreendido.

Participaram da ação equipe da PF, do COPE e do BPfron.

Fonte: Polícia Federal