PF e forças estaduais apreendem aeronave e 450 kg de drogas em Goiás

Goiânia/GO. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar de Goiás, com a de Tocantins, com a Polícia Penal de Goiás e com o Serviço Aéreo do Estado de Goiás, desarticulou, no dia 22/2, um grupo de narcotráfico com a interceptação de uma aeronave em pista clandestina na região do Rio Paranã, no Estado do Tocantins.

Após trabalho investigativo de aproximadamente seis meses, policiais federais conseguiram identificar o local de possível pouso de aeronave que fazia o transporte de cocaína. Foram apreendidos 450 kg de cloridrato de cocaína, uma aeronave e um veículo, além de celulares, de cadernos de anotações e de antenas de internet via satélite.

