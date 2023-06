PF e Força-Tarefa – SUSP capturam homem foragido da Justiça do Ceará em Juazeiro do Norte

Fortaleza/CE – A Polícia Federal, em ação integrada com a Força-Tarefa de Segurança Pública do Estado do Ceará, cumpriu, nessa quarta-feira (7/6), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 33 anos, natural de Juazeiro do Norte/CE.

O suspeito responde pela prática dos crimes de homicídio qualificado, violência doméstica e ameaça. O homem estava foragido e foi capturado no Bairro Franciscano, em Juazeiro do Norte/CE.

A ordem judicial foi expedida pelo 1º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). O preso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, para formalização de cumprimento do mandado e em seguida foi conduzido a uma unidade penal, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário do Estado do Ceará.

A Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

Fone: (85)99972-0194

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal