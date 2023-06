PF e Força-Tarefa cumprem quatro mandados de prisão no Ceará

Fortaleza – A Polícia Federal, em ação integrada na Força-Tarefa de Segurança Pública do Estado do Ceará (Força-Tarefa Susp), cumpriu, no último sábado (3/6), um mandado de prisão preventiva e nesta segunda-feira (5/6), outros três mandados de prisão por condenação.

No sábado, foi cumprido um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 22 anos, pelo crime de organização criminosa. O preso foi capturado na capital cearense e é suspeito de integrar grupo criminoso. O mandado judicial foi expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza.

Outro mandado preventivo, expedido pela Vara Única da Comarca de Tabuleiro do Norte, foi cumprido nesta segunda-feira (5/6) em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, em desfavor de um homem, de 63 anos, pelo crime de homicídio qualificado. Ele já encontrava-se recolhido em uma unidade prisional do Estado.

Ainda nesta segunda-feira (5/6), em Itaitinga, também na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram cumpridos dois mandados de prisão definitiva, expedidos pela 4ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza e pela Vara Única Criminal de Crateús, respectivamente, contra dois homens, 35 e 36 anos, condenados pelos crimes de roubo e receptação; e pelo crime de furto.

As ações policiais desencadeadas são produtos da cooperação interagências, com foco na inteligência de segurança pública.

Força-Tarefa de Segurança Pública (Força-Tarefa Susp)

A Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

Contato: (85) 3392-4868/99972-0194

www.gov.br/pf

Fonte: Polícia Federal