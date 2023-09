PF e Força Integrada prendem um dos criminosos mais procurados do país

Governador Valadares/MG – O Grupo de Capturas da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO de Governador Valadares/MG em uma operação conjunta com a Polícia Federal, prendeu um dos criminosos mais procurados do Brasil que vivia em São Paulo/SP sob uma identidade falsa.

Recentemente o Governo de Minas Gerais divulgou uma lista dos foragidos mais buscados do estado, na qual ele figurava como um dos principais alvos das forças de segurança. Ele possui uma pena total de mais de 73 anos de prisão e é acusado de diversos crimes graves, incluindo homicídio qualificado, porte de arma de uso restrito, roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas em assaltos a bancos, associação criminosa armada e tráfico de drogas.

O condenado capturado é conhecido por ter liderado dezenas de assaltos a agências bancárias em todo o Brasil, tornando-se um dos bandidos mais procurados do país. Ele foi alvo de investigações de vários departamentos especializados de diferentes forças policiais e por ter protagonizado três fugas de penitenciárias, inclusive sendo resgatado de uma escolta policial por um grupo armado. Sua última fuga ocorreu em dezembro de 2018, no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, devido o envolvimento com uma associação criminosa conhecida nacionalmente.

Há vários registros de escândalos de corrupção envolvendo servidores e presos faccionados, além de relatos de outras duas fugas do sistema prisional, da Penitenciária Dutra Ladeira e novamente da Nelson Hungria, anteriores ao ano de 2013. Há um outro registro de fuga que ocorreu mediante um esquema de fraude, quando ele alegou ter parentes no Piauí e solicitou transferência para cumprimento de pena naquele estado. Esse procedimento foi autorizado e, durante o trajeto, foi libertado, embora a alegação tenha sido de resgate por criminosos, as investigações subsequentes revelaram que houve suborno para permitir a fuga.

Ele possui vários mandados de prisão preventiva em aberto, sendo ao menos 31 registrados, incluindo aqueles já cumpridos e expirados. Uma de suas prisões anteriores ocorreu em um condomínio de luxo, onde foram apreendidos 3 fuzis M-16, 1 escopeta, dinheiro e 5 celulares. Também foi confirmado que ele utilizava, pelo menos, duas identidades falsas, vivendo normalmente sob uma delas com um CPF criado para tal fim.

