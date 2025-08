PF e FIESP firmam acordo para fortalecimento do combate a crimes cibernéticos

Brasília/DF. A Polícia Federal e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) assinaram, nesta terça-feira (5/8), um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o objetivo de estabelecer parceria estratégica voltada à prevenção e repressão de crimes cibernéticos no Brasil.

A iniciativa prevê a criação de um canal estruturado para o intercâmbio de informações entre o setor privado e a Polícia Federal, possibilitando o envio de dados sobre ataques cibernéticos. Essa troca de informações permitirá à PF aprimorar o conhecimento sobre crimes de alta tecnologia, como invasões a sistemas, disseminação de malwares e ataques de ransomware, contribuindo diretamente para o fortalecimento da capacidade investigativa da instituição.

O acordo representa um avanço significativo na construção de uma rede colaborativa entre o setor produtivo e os órgãos de segurança pública, reforçando o compromisso com a proteção do ambiente digital e com a segurança da sociedade brasileira.

A celebração do ACT ocorreu durante o VII Congresso de Segurança Cibernética, Proteção de Dados e Governança de IA, realizado em São Paulo/SP. Na ocasião, o diretor de Combate a Crimes Cibernéticos, delegado Otavio Margonari Russo, proferiu palestra sobre investigação de crimes de alta tecnologia.

A solenidade contou com a presença do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; do superintendente regional em São Paulo, Rodrigo Sanfurgo; do presidente do CIESP, Rafael Cervone; do secretário de Segurança da Informação e Cibernética do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), André Luiz Bandeira Molina; do diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), Waldemar Gonçalves Ortunho Junior; além do senador Esperidião Amin, presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Cibersegurança e Defesa Cibernética (participação virtual), e demais autoridades ligadas ao tema.

O ACT reafirma a importância da cooperação entre o setor público e a iniciativa privada como ferramenta essencial para enfrentar as ameaças digitais e desenvolver soluções inovadoras em segurança cibernética.

