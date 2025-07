PF e Consulado da Colômbia resgatam cidadã colombiana em situação de vulnerabilidade no Amazonas

Manaus/AM. A Polícia Federal, em parceria com o Consulado da Colômbia em Manaus, realizou, na tarde do sábado (5/7), uma ação de resgate de uma cidadã colombiana em situação de vulnerabilidade no Porto de Manaus.

A mulher havia fugido de uma relação profissional abusiva que enfrentava no município de Santarém/PA. Após ser acolhida pelas autoridades, foi providenciado seu retorno ao país de origem. Ela embarcou com dignidade na madrugada de domingo (6/7), no Aeroporto Internacional de Manaus, com destino à Colômbia.

A ação reafirma o compromisso da Polícia Federal com a proteção dos direitos humanos e demonstra a relevância da cooperação internacional na resposta a situações de risco envolvendo cidadãos estrangeiros.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas

[email protected]

Fonte: Polícia Federal