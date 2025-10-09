PF e COAF discutem ampliação da cooperação no enfrentamento à lavagem de dinheiro e ao crime organizado

Brasília/DF. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, visitou, nesta quinta-feira (9/10), o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) em Brasília, com o objetivo de fortalecer a integração entre os órgãos no enfrentamento à lavagem de dinheiro e ao crime organizado.

Durante o encontro, o diretor-geral destacou que a integração entre instituições é fundamental para enfrentar de forma efetiva o crime organizado, em especial as estruturas financeiras que o sustentam.

“A atuação coordenada entre a Polícia Federal e o Coaf é estratégica para desarticular as redes de lavagem de dinheiro e o financiamento das atividades criminosas”, afirmou Andrei Rodrigues.

O presidente do Coaf, Ricardo Saadi, ressaltou a importância da cooperação técnica e institucional com a Polícia Federal: “A aproximação entre o Coaf e a PF é fundamental para agilizar o intercâmbio de informações e fortalecer o desenvolvimento de ações conjuntas, garantindo maior efetividade no combate à lavagem de dinheiro”, destacou Saadi.

A cooperação entre o Coaf e a Polícia Federal reforça o compromisso das instituições com a integridade do sistema financeiro nacional e o enfrentamento qualificado aos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de ativos. A iniciativa fortalece o trabalho integrado e contribui para ações mais eficazes no combate à criminalidade econômica.

Fonte: Polícia Federal