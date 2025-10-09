Polícia Federal
PF e COAF discutem ampliação da cooperação no enfrentamento à lavagem de dinheiro e ao crime organizado
Brasília/DF. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, visitou, nesta quinta-feira (9/10), o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) em Brasília, com o objetivo de fortalecer a integração entre os órgãos no enfrentamento à lavagem de dinheiro e ao crime organizado.
Durante o encontro, o diretor-geral destacou que a integração entre instituições é fundamental para enfrentar de forma efetiva o crime organizado, em especial as estruturas financeiras que o sustentam.
“A atuação coordenada entre a Polícia Federal e o Coaf é estratégica para desarticular as redes de lavagem de dinheiro e o financiamento das atividades criminosas”, afirmou Andrei Rodrigues.
O presidente do Coaf, Ricardo Saadi, ressaltou a importância da cooperação técnica e institucional com a Polícia Federal: “A aproximação entre o Coaf e a PF é fundamental para agilizar o intercâmbio de informações e fortalecer o desenvolvimento de ações conjuntas, garantindo maior efetividade no combate à lavagem de dinheiro”, destacou Saadi.
A cooperação entre o Coaf e a Polícia Federal reforça o compromisso das instituições com a integridade do sistema financeiro nacional e o enfrentamento qualificado aos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de ativos. A iniciativa fortalece o trabalho integrado e contribui para ações mais eficazes no combate à criminalidade econômica.
Coordenação-Geral de Comunicação Social
[email protected]
(61) 2024-8142
Fonte: Polícia Federal
PF, Receita Federal e PM/PR apreendem 3,5 toneladas da droga no Paraná
Porecatu/PR. Uma ação conjunta de repressão a crimes transfronteiriços realizada nesta quinta-feira (9/10) pela Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Militar...
PF, em ação conjunta com a PM/PR, apreende embarcação com quase 290 kg de maconha no Rio Paraná
Foz do Iguaçu/PR. Ação integrada entre a Polícia Federal e a Polícia Militar resultou, na madrugada desta quinta-feira (9/10), na...
PF apreende drogas e cigarros contrabandeados na margem do Rio Paraná
Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com forças de segurança estaduais, realizou na última terça-feira (7/10) três apreensões...
Governo do Estado anuncia investimento para conclusão da 2ª etapa do Hospital do Câncer de Cachoeiro
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), firmou o Termo de Fomento para a execução da...
“Água e Vida”: BPMA marca presença em ação ambiental na Praia de Camburi
Nesta quinta-feira (09), o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) participou da ação “Água e Vida”, realizada na Praia de...
Vini Jr. usa rede social para pedir desculpas a Virginia Fonseca e declara: ‘Decepcionei’
O jogador de futebol do Real Madrid e da Seleção Vini Jr., de 25 anos de idade, quebrou o silêncio e...
PF desarticula esquema criminoso de fraudes contra o FGTS no Tocantins
Palmas/TO. Nesta quinta-feira (9/10), a Polícia Federal deflagrou a Operação Saque Fantasma, com o objetivo de instruir inquérito policial sobre práticas fraudulentas envolvendo...
FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1423 / 27 DE SETEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Abastecimento de água é suspenso em São Mateus devido ao excesso de sal no Rio Cricaré
Prefeitura decreta racionamento e proíbe uso de água em atividades não essenciais; fenômeno da “cunha salina” avança sobre o ponto...
Trabalhador morre após cair de prédio no Centro de São Mateus
Um trabalhador identificado como Adailton Rodrigues, 49 anos, sofreu um acidente na Avenida João XXIII, nas proximidades da Catedral, no...
Rede Wellness Club chega a São Mateus com sua maior unidade
Inauguração será marcada por diversas atividades gratuitas e apresentação da estrutura no dia 18 de outubro, com entrada livre para...
Regional
Festival do Camarão com mais de 30 pratos e shows agita Conceição da Barra
Com apoio da Suzano, evento gastronômico começa nesta quinta-feira e contará também com atrações musicais nacionais e locais O 10º...
Bebê de 7 kg nasce de parto normal no ES, tem lesão no braço e mãe leva mais de 50 pontos
Alderico nasceu sem respirar e ficou internado dez dias em maternidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Após o...
Ônibus Rosa leva atendimento e conscientização a mulheres de Jaguaré
Iniciativa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha ofereceu suporte multidisciplinar e orientações à população sobre diferentes tipos de...
Estadual
PCES e Procon-ES intensificam fiscalizações e investigações sobre possíveis adulterações em bebidas alcoólicas
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), intensificou as ações...
Biblioteca Transcol alcança 10 mil empréstimos e consolida volta aos terminais
Em apenas 90 dias desde a retomada das atividades, a Biblioteca Transcol atingiu a marca de 10 mil empréstimos de...
‘TVE Revistinha’ comemora o Dia das Crianças
O ‘TVE Revista’ desta sexta-feira (10) está diferente! A apresentadora Luanna Esteves e os repórteres da emissora saem de cena,...
Nacional
VÍDEO | Homem fica pendurado em roda gigante após assento quebrar
Um episódio de tensão marcou a noite de sábado (4), na ExpoQuinari 2025, feira agropecuária que acontece em Senador Guiomard,...
Governo passa a cobrar R$478 milhões de pagamentos indevidos do Auxílio Emergencial
Cerca de 177 mil famílias que receberam indevidamente o auxílio emergencial, pago durante a pandemia de covid-19, foram notificadas pelo Ministério do...
Confusão! Vereadores trocam socos e sessão na Câmara Municipal é interrompida; vídeo
Uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Sena Madureira, no interior do Acre, precisou ser interrompida após uma troca de agressões...
Policial
PCES e PCMG realizam operação conjunta e prendem investigado por homicídio em Brejetuba
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Brejetuba, realizou uma operação conjunta...
Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Linhares
A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares,...
Publicada alteração em requisito de ingresso para cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP)
Foi publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, desta quinta-feira (09), a alteração do Anexo I da Lei...
ENTRETENIMENTO
Virgínia Fonseca presenteia amiga com combo de cirurgias plásticas: ‘Aniversário’
Virgínia Fonseca, de 26 anos, surpreendeu a amiga e assessora Maressa Lopes ao presenteá-la com um combo de cirurgias plásticas...
Lucas Rangel e Lucas Bley compartilham primeiros momentos com a filha: ‘Mia’
Os influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley, emocionaram os seguidores ao publicarem novos cliques com a filha, Mia, nascida nos...
MC Lomma exibe nova silhueta de biquíni após perder 17 kg: ‘Tu tá maravilhosa!’
MC Lomma, de 22 anos, impressionou os seguidores nesta quinta-feira (9), ao posar em Fernando de Noronha usando um biquíni...
POLÍTICA
Serviços de urgência e emergência poderão ser unificados no 190 da PM
Para a Polícia Militar é o 190. Para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, é o 192....
Projeto aprovado na Ales faz homenagem a vítima de ataques em Aracruz
No mês em que se comemora o Dia dos Professores, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou, no último...
Ação voltada para pets movimenta Assembleia nesta quinta
A Assembleia Legislativa realizou, nesta quinta-feira (9), uma ação voltada para os pets e seus tutores no estacionamento da sua...
Esportes
Mirassol vence Fluminense, retorna ao G4 e complica o tricolor na tabela
O Mirassol garantiu uma importante vitória em seus domínios nesta quarta-feira, ao superar o Fluminense por 2 a 1, em...
Novorizontino vence o Cuiabá e entra no G4 da Série B
O Grêmio Novorizontino conquistou uma vitória crucial nesta quarta-feira ao derrotar o Cuiabá por 1 a 0 na Arena Pantanal,...
Atlético-MG vence o Sport por 3 a 1 na Arena MRV
Em uma noite de futebol movimentada na Arena MRV, o Atlético-MG superou o Sport Recife por 3 a 1 nesta...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus6 dias ago
Mulher morre em acidente com retroescavadeira em bairro de São Mateus
-
Variedades6 dias ago
Sexo todo dia é bom para a pele e tem ao menos mais 11 vantagens; vem ver!
-
Regional6 dias ago
Criança de 5 anos é encontrada morta em poço de peixes no Norte do ES
-
Variedades6 dias ago
Shallowing | Tendência de sexo “raso” pode aumentar o prazer feminino
-
Regional6 dias ago
Carro bate em cavalo, deixa 5 feridos e vítima presa às ferragens no Noroeste do ES
-
Variedades5 dias ago
Dia de São Francisco de Assis | Veja curiosidades sobre o padroeiro dos animais
-
Regional2 dias ago
Bebê de 7 kg nasce de parto normal no ES, tem lesão no braço e mãe leva mais de 50 pontos
-
Nacional2 dias ago
VÍDEO | Traficante descobre traição e corta os cabelos da mulher com faca