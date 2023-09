PF e BPFRON realizam operação contra contrabando de pneus no Paraná

Guaíra/PR – Na noite desta terça-feira (12/9), uma operação conjunta envolvendo equipes do BPFron, em cooperação com a Polícia Federal, resultou na apreensão de um veículo carregado com pneus contrabandeados do Paraguai. A ação teve início quando a equipe percebeu um veículo saindo de uma estrada rural frequentemente utilizada para o transporte de mercadorias ilegais.

Ao tentar abordar o condutor, este empreendeu fuga, abandonando o veículo posteriormente. Após uma inspeção detalhada, constatou-se que o veículo estava carregado com pneus contrabandeados, que foram apreendidos e entregues à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra-PR para os procedimentos legais subsequentes.

Fazem parte do Programa Guardiões da Fronteira e também desta operação interagências equipes da Polícia Federal, BPFron e BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, Força Tática do 12° BPMMS e Exército Brasileiro, com apoio da CGFRON/SENASP/MJSP.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra

Fonte: Polícia Federal