PF e BPFRON realizam apreensão de quase 1 tonelada de droga

Guaíra/PR – Na manhã deste domingo (21/11), durante patrulhamento fluvial no Rio Paraná, a equipe visualizou movimentação de duas embarcações de pesca navegando em área de proteção ambiental. Como a pesca está proibida, imediatamente foi iniciado o acompanhamento para realizar eventual abordagem.

Ao perceberem aproximação policial, os suspeitos navegaram até a margem do rio e abandonaram as embarcações. Eles conseguiram fugir em meio à mata fechada – não sendo localizados.

A eficiente ação interagências entre POLÍCIA FEDERAL, BPFRON (PMPR), que ainda contou com apoio integrado do EXÉRCITO BRASILEIRO, logrou êxito em apreender duas embarcações carregadas com 971.5 kg de maconha.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra/PR, para as providências de praxe.

Fazem parte do PROGRAMA V.I.G.I.A. e desta operação interagências equipes da POLÍCIA FEDERAL, BPFRON e BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, BOPE/PMMS, RECEITA FEDERAL e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131