PF e BPFRON realizam apreensão de grande quantidade de drogas e cigarros asiáticos

Guaíra/PR – Na segunda-feira (29/11), durante patrulhamento nas margens do Lago de Itaipu, equipe policial visualizou movimentação suspeita em plena luz do dia. Quando da aproximação policial ao porto clandestino, foi localizado ao abandono um veículo do tipo furgão.

A eficiente ação integrada entre PF e BPFRON/PMPR resultou na apreensão de um veículo carregado com cerca de 300 kg de maconha e 8 caixas de cigarro proveniente da Indonésia.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Federal de Guaíra para procedimentos cabíveis.

Fazem parte do PROGRAMA V.I.G.I.A. e desta operação interagências equipes da POLÍCIA FEDERAL, BPFRON e BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, BOPE/PMMS, RECEITA FEDERAL e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131