PF e BPFRON realizam apreensão de cigarros paraguaios e cigarros eletrônicos

Guaíra/PR. Nesta terça-feira (5/8), durante ação integrada, por policias federais e policiais militares do BPFRON/PMPR, equipes realizavam patrulhamento embarcado no Rio Paraná no perímetro do Parque Nacional da Ilha Grande, quando avistaram embarcação e atitude suspeita navegando nas imediações de berçário da Lagoa Saraiva – região proibida para pesca. Ao realizar tentativa de abordagem, os suspeitos jogaram embarcação contra a margem e fugiram.

No local, foi apreendida embarcação carregada com fardos de cigarros eletrônicos e cigarros paraguaios. Após buscas nas imediações do Parque Nacional da Ilha Grande, região de Guaíra, nenhuma pessoa foi encontrada no local.

Fonte: Polícia Federal