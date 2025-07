PF e BPFRON prendem três pessoas em Guaíra/PR e apreendem drogas e arma

Guaíra/PR. No sábado (19/7), a Polícia Federal, em ação conjunta com o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) da Polícia Militar do Paraná, no âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, prendeu três pessoas em uma propriedade rural na região de Guaíra.

Durante a ação, foram apreendidos 68,5 kg de substância entorpecente análoga à maconha, um revólver calibre .32 e dez munições do mesmo calibre. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Os entorpecentes, a arma de fogo e os indivíduos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra para os procedimentos legais.

Comunicação Social da Polícia Federal

Disque denúncia: (45) 98824-6579

Fonte: Polícia Federal