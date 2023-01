PF e BPFRON prendem mulher com mercadorias contrabandeadas

Foz do Iguaçu/PR – Policiais federais em atuação conjunta com o BPFRON prenderam uma mulher que conduzia um veículo contendo diversas mercadorias estrangeiras contrabandeadas na região central de Foz do Iguaçu/PR.

Na noite de domingo,(8/1), os policiais realizavam patrulhamento na região central, quando avistaram um veículo transportando diversos fardos em seu interior. Ao abordar, os policiais constataram que uma jovem conduzia o veículo com diversos volumes de cigarros eletrônicos e cabelo humano.

Com a constatação, os policiais deram voz de prisão à condutora e encaminharam-na, junto com o material, para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR.

