PF e BPFron prendem homem por contrabando no PR

Francisco Alves/PR – Na manhã desta quinta-feira (29/6), A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), prendeu um homem que estava transportando cigarros contrabandeados do Paraguai.

A ação se deu durante patrulhamento de rotina na rodovia 272. O indivíduo e os produtos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra/PR.

Fazem parte do Programa Guardiões da Fronteira e desta operação interagências equipes da Polícia Federal, BPFRON e BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, Força Tática do 12° BPMMS e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da CGFRON/SENASP/MJSP.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

(44) 3642-9131

Fonte: Polícia Federal