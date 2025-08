PF e BPFRON prendem duas pessoas e apreendem três veículos carregados com cigarro paraguaio

Guaíra/PR. No sábado (3/8), ação conjunta da Polícia Federal e do BPFron (Polícia Militar do Paraná) culminou com a apreensão de três veículos carregados com cerca de 1.600 pacotes de cigarros paraguaios.

Na ocasião, durante patrulhamento, a equipe policial identificou movimentação suspeita onde as cargas estavam sendo montadas, momento em que, para evitar a fiscalização, dois veículos conseguiram iniciar fuga e um já ficando apreendido naquele local.

Foi realizado cerco policial e as equipes conseguiram realizar apreensão dos outros dois veículos bem como a prisão de um condutor maior de idade e apreensão do outro condutor menor de idade.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra

Disque denúncia: (45) 98824-6579

Fonte: Polícia Federal