PF e BPFRON/PMPR prendem homem com 200kg de maconha em embarcação no Lago de Itaipu

Guaíra-PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON/PMPR), apreenderam cerca de 200kg de maconha e prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas na tarde dessa terça-feira (31/10), no âmbito da Operação Hórus.

Os policiais estavam realizando patrulhamento no Lago de Itaipu quando se depararam com uma embarcação realizando o descarregamento de volumes num porto clandestino da região. No momento da abordagem foi realizada a prisão em flagrante do homem e a apreensão de uma embarcação com a droga.

O preso e todo o material ilícito foi levado à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra-PR, onde serão tomadas as devidas providências legais.

