PF e BPFRON-PMPR apreendem dois veículos carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai

Guaíra/PR. Na tarde desta quinta-feira (7/9), policiais federais em ação integrada com policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira -, realizavam patrulhamento na área rural da cidade de Guaíra, quando avistaram uma movimentação suspeita em um porto clandestino da região.

Com a aproximação policial, vários indivíduos correram em direção à mata fechada e não foram encontrados. No local, foram apreendidos dois veículos carregados com aproximadamente 50 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Fazem parte do Programa Guardiões da Fronteira e também desta operação interagências equipes da Polícia Federal, BPFRON e BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, Força Tática do 12° BPMMS e Exército Brasileiro, com apoio da CGFRON/SENASP/MJSP.

BPFRON/PMPR

Disque denúncia: (44) 99985-2726

Disque denúncia 181

PF/Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131

Fonte: Polícia Federal