PF e BPFron apreendem veículos com milhares de pacotes de cigarros contrabandeados

Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal, em ação conjunta com o BPFron, apreendeu na noite desta sexta-feira (30/6), quatro veículos com milhares de pacotes de cigarros estrangeiros contrabandeados do Paraguai, na área rural do município de Ramilândia/PR.

Os policiais realizavam patrulhamento na tentativa de localizar uma chácara que era utilizada como depósito de mercadorias contrabandeadas e drogas trazidas do Paraguai. Em determinado momento, foi avistado um veículo suspeito transitando por uma das vias vicinais, sendo acompanhado a distância até o momento que ingressou em uma propriedade com características de abandono. No local, os policiais encontraram alguns indivíduos carregando veículos com cigarros estrangeiros contrabandeados, que, ao perceberem a aproximação da equipe, fugiram pela mata do entorno.

Foram encontrados quatro veículos modificados para o transporte de mercadorias contrabandeadas e cerca de dois mil pacotes de cigarros estrangeiros. Os veículos e os pacotes de cigarros estrangeiros foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR.

